Al exmarido de la Reina Letizia le entra el tembleque en la presentación de su morboso libro

La Librería Lé, situada en el paseo de la Castellana de Madrid, fue el escenario elegido por Alonso Guerrero, quien fuera marido de la Reina Letizia, para presentar su última novela, El amor de Penny Robinson, un acto que además fue presentado por el ex ministro popular Manuel Pimentel, que es el fundador de la editorial Berenice, que lanza al mercado dicha obra.

Cuentan los presentes que Guerrero intentó tirar de ironía y de humor para lidiar la situación que poco a poco se complicaba:

Sin embargo, el catedrático de instituto mostró un mayor nerviosismo -le temblaba la mano cada vez que cogía la botella de agua- a medida que los reporteros fueron preguntando por su ex mujer de manera insistente.

“Solo la veo por la tele”, ha respondido a la pregunta de como ve él a la reina Letizia.

La mayoría de los asistentes define lo vivido como de "cierto ambiente surrealista".

Y los periodistas preguntaron al exmarido de la Reina sobre si ella había leído el libro, y sí. Lo ha hecho y esta es su opinión:

¿Y el Rey Felipe VI, ha leído el libro? Una pregunta que queda sin contestación, el exmarido de doña Letizia no tiene ese dato.

Guerrero dejaba de contestar a muchas preguntas sobre el carácter de Letizia Ortiz con un escueto "no me incumbe", respuesta dada en numerosas ocasiones hasta que finalmente se quitaba el marrón de encima pidiendo a los periodistas que se lo preguntasen directamente a la ahora Reina.

Hasta que volvían a insistir con la pregunta:

Y entonces, muy serio y en su papel, sentenciaba:

"No me incumbe. Mis recuerdos son míos. He dicho que no hablo de Letizia Ortiz porque no quiero revelar mi intimidad o mi privacidad, no porque no quiera revelar la de ella, que quede claro. Y que se acaben estas preguntas".