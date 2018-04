¿Sabías que Meghan Markle adora las patatas fritas, el vino y el helado?

La prometida del príncipe Enrique no es una futura duquesa al uso. Prueba de ello son sus peinados, vestuario o sus costumbres cotidianas, que bien pueden pasar por las de un ciudadano cualquiera. Ahora sabemos que tampoco lo es en su alimentación.

En una entrevista mientras rodaba la serie Suits, Meghan Markle (36) aseguraba que su alimentación está basada en una dieta equilibrada a base de frutas y verduras. No obstante, la entonces actriz, también aseguró que de vez en cuando se da algún capricho, según recoge Informalia:

"Trato de llevar una dieta vegetariana durante la semana y tengo más flexibilidad durante el fin de semana (...) Todo se basa en el equilibrio. Trabajo mucho y, por eso, no quiero sentirme privada de nada. Siento que en el momento en que lo haces es cuando empiezas a obsesionarte con las cosas. Por eso no sigo una dieta, sino una alimentación saludable y equilibrada", afirmó.

Pero si hay algo a lo que Meghan se niega a renunciar son las patatas fritas y el vino: "Podría comer patatas fritas todos los días. Y me encanta la pasta. Bueno, me encantan los carbohidratos, pero, ¿a quién no?", declaró Meghan Markle en su momento. "Y me ocurre lo mismo con el vino. Por supuesto que voy a tomarme esa copa de vino, es delicioso y lo disfruto. Todos deberíamos hacer las cosas con las que disfrutamos dentro de lo razonable", alegó.

