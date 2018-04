Una máquina para suicidarse inquieta a todo el mundo en esta exposición funeraria

Una cápsula fabricada con una impresora 3D que permite a cualquier persona suicidarse con solo apretar un botón ha acaparado la atención de quienes han acudido a la Exposición Funeraria de Ámsterdam (Países Bajos) este 14 de abril, informa la agencia AFP.

Sarco —abreviatura de 'sarcófago'— es una creación del australiano Philip Nitschke y el ingeniero neerlandés Alexander Bannink. Ambos han exhibido un modelo de su dispositivo y, gracias a unas gafas de realidad virtual, han ofrecido a los visitantes la posibilidad de experimentar qué se siente al entrar en un dispositivo que acabaría con sus vidas en cuestión de minutos, según recoge RT.

Esa máquina está compuesta por un ataúd desmontable que se ubica sobre un soporte y contiene un depósito con nitrógeno. La persona que quiere morir, presiona un botón y la cápsula se llena con ese gas que, si se inhala en altas dosis, resulta letal.

Al principio, "se sentirá un poco mareada, pero luego perderá rápidamente la consciencia y morirá", ha detallado Nitschke, un activista por la legalización de la eutanasia conocido como 'Dr. Muerte'.

Exit Euthanasia Q&A Tomorrow Sun 15 Apr on FB @ 17.00 Amsterdam - the Sarco at the Amsterdam Funeral Fair. How technology changes EVERY end of life option ..huge interest, (although some at the Fair saw the VR display as a poor video game...but Sarco isn’t a game!) pic.twitter.com/4YFMPrkXFu