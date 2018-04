¿Sabes cuál es el truco del príncipe Enrique de Inglaterra para no pinchar a Meghan Markle con su barba?

Parece ser que a Meghan le gusta tanto como a la abuela de su prometido. Y es que Harry no pincha. Sigue la rutina diaria para el cuidado de la barba que impone esta firma, que solo utiliza productos naturales, respeta el medio ambiente, no experimenta ni hace daño a los animales, y es muy valorada por los veganos, según recoge Informalia.

La rutina de Harry:

1. Utiliza el champú para barba 2 en 1 de aloe vera, aceite de camelina y té verde, especialmente formulado para limpiar la barba y dejarla suave, fresca, nutrida y acondicionada

2. Tras finalizar el proceso de limpieza, procede al cuidado: el recurso es el aceite para barba, una fórmula fluida que suaviza, ablanda y revitaliza la barba. Los aceites naturales que lo componen (girasol, almendra dulce, coco, jojoba, argán y camemlina) consiguen que la barba se mantenga suave, brillante y perfumada.

3. El último paso es dar estilo a la barba mediante el bálsamo que aporta brillo y forma. Su fórmula incluye manteca de karité, manteca de cacao y aceite de almendras dulces. Se recomienda usar un peine específico para la barba para conseguir un acabado perfecto.

Por supuesto, no hay que olvidar el uso del limpiador facial y la crema hidratante, con una formulación que evita la descamación y protege la barrera cutánea, además de prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Está compuesto de aloe vera, aceite de camelina y té verde así como 8 aceites esenciales que aportan un aroma masculino muy fresco y sugerente: Bergamota, limón, lima, geranio, patchulí, cedro y Artemisa.

La elección de Harry es absolutamente libre, el producto no incluye el famoso By appointment of her majesty the Queen, pero es tan british como su fundador, quien descubrió que había un nicho de mercado por explorar "Me encontraba por los Estados Unidos pasando frío y busqué algo específico. Me di cuenta de que no había nada para la piel del hombre, solo productos de L'Oreal y Nivea". La piel del hombre es más dura, y se exfolia con el afeitado, un ejercicio que contribuye también a su regeneración. "Es más gruesa, tiene un nivel diferente de grasa. Hay sutiles pero importantes diferencias con la dermis de una mujer. Por eso es importante que usemos productos para nosotros y no los tomemos prestados del tocador de nuestras mujeres o novias", dice el creador dela crema que ha enamorado a Meghan Markle.

"La piel de los hombres", afirma Duffy (abajo, en la foto, durante nuestro encuentro), quien se pone nervioso cuando le preguntamos por su distinguido cliente, "acusa el paso del tiempo más tarde que las mujeres, pero cuando lo nota, lo nota de verdad. La piel se cae de golpe, como la del bulldog que ilustra la firma de la marca", nos dice. Por ello, para prevenir, es importante empezar a cuidarla lo antes posible. "Incluso a los 14 años, cuando empiezan los problemas de acné", insiste. No hay que esperar a que lleguen las arrugas para empezar a cuidarnos como Harry, a pesar de que parece haber heredado el rostro de english rose de Lady Di, como cantaba Elton John y, por supuesto, el de su abuela, de quien es su ojito derecho.

VÍDEO DESTACADO: Así anunciaron el Príncipe Harry y Meghan Markle su compromiso