Esta es la cara detrás de la voz del Metro de Madrid

Quizás los nombres de María Jesús Alvárez y Antonio Esquivias no les suenen, pero sí por sus voces. Madrid Directo celebró este lunes el Día de la Voz poniendo rostro a las voces más emblemáticas que nos acompañan en nuestra vida.

La primera de ellas es la voz femenina del Metro de Madrid desde hace 40 años. "Cuando hay estaciones nuevas me siguen llamando, yo sigo trabajando para el metro. Cuando se estropea una línea la tengo que repetir entera", explica, según recoge ecoteuve.

Sin embargo, a María Jesús le da cierta rabia que tras pasar por RNE, solo sea reconocida por el suburbano madrileño. "¡Bendito metro!", se resigna. y añade: "La voz es la única cosa que no envejece".

La reportera del programa que presenta Inmaculada Galván en Telemadrid también entrevistó a Antonio Esquivias, voz del actor secundario Bob de Los Simpson o de Coco de Barrio Sésamo.

"Cuando no tienes una voz reconocible es mejor. A mí toda la vida me han encasillado en personajes de malo. Menos mal que luego hice una serie de cierto cómico que me llevó a una historia de felicidad, que me hacía reír", contaba.