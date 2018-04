Eva Longoria confiesa que se ve las tetas muy grandes

La actriz, que este lunes ha inaugurado su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, se encuentra ya en la recta final de su embarazo, que no es tan idílico como parece: "Todo me resulta incómodo", confesó hace unos días.

A penas quedan dos meses para que Eva Longoria se convierta en madre por primera vez y aunque está más bella y radiante que nunca, el embarazo no está siendo un camino de rosas. La protagonista de Mujeres Desesperadas visitó hace unos días el Show de Jimmy Kimmel y confesó que está contando los días para dar a luz: "Todo me resulta incómodo. Y no estoy hablando solo de la tripa. La verdad es que todo aumenta de tamaño. Jamás había visto mis muslos tan grandes, mis pechos No paran de interponerse en mi camino, es duro", aseguró entre risas, según recoge informalia.

Eso sí, a pesar de los inconvenientes que supone su estado, la mujer del productor Pepe Bastón (50) está feliz de haberlo experimentado por fin a sus 43 años: "Aún con todos los malestares, tener a mi hijo conmigo todos los momentos del día es una sensación genial, ya que parece que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Cuando estoy dirigiendo él está conmigo, en los Globos de Oro él estuvo conmigo, me hace sentir muy feliz".

