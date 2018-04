Laura Escanes hace esta horrible confesión

Laura Escanes acaba de presentar su libro Piel de letra el que narra experiencias autobiográficas en sus solo 22 años de vida. Algunas de ellas totalmente horribles.

Por ejemplo hay un capítulo llamado Desde el infierno en el que relata uno de los episodios más traumáticos de su vida, en el que narra las vejaciones que vivía por parte de una expareja que incluso llegó a violarla, según recoge esdiario.

“Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno. Y hasta me veía a mí misma gritando (que no de placer) desde lo más alto del techo. Qué asco. Cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo. ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas?”, confiesa la mujer de Risto Mejide.

Y concluye: “No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. De mi sangre en alcohol. De mis lágrimas. Ojalá te arrepientas toda la vida de lo que me hiciste vivir. De mi mayor pesadilla”.

