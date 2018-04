¿Sabías que el sobrino de Meghan Markle, es un importante cultivador de marihuana?

Según Daily Mail, el hijo de Thomas Markle Jr cuenta con un gran invernadero de esta planta: "Nos apasiona la marihuana y todas las cosas buenas que trae", ha comentado el sobrino de Meghan Markle.

Por eso, a pesar de no tener relación con su tía, Tyler ha asegurado al citado medio que planea crear una marihuana especial para celebrar la boda llamada Markle's Sparkle. Además, el joven ha desvelado que Meghan Markle (36) entiende esta visión de la droga: "Meghan creció en California y estoy seguro de que tiene una visión estadounidense", según recoge informalia.

GREAT NEWS for #cannabis law reform in Britain. Turns out Meghan Markle's nephew is a grower in Oregon and is planning a new strain called 'Markle's Sparkle' #breakthetaboo #EndOurPain https://t.co/GjitWa9pXW pic.twitter.com/rjmUtfjP0M