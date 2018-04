El tenso y gélido encuentro entre Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

El torero y la duquesa de Montoro coincidieron en la Feria de Sevilla y demostraron que la relación entre ellos no atraviesa por su mejor momento: "Me parecía feo no saludarte", le dijo él. De hecho, el diestro estaba tan molesto que su ex mujer le pidió un momento para comentarle algo ("Tenemos que hablar") y le contestó tajante: "Ahora no".

El encuentro entre Fran Rivera (44) y Eugenia Martínez de Irujo (49), que publica la revista Diez Minutos, constata que la relación entre ellos no es muy amistosa. Mantienen la cordialidad por el bien de su hija y, en esta ocasión además, sabiéndose objeto de miradas, pero parece que no han conseguido restaurar la complicidad que se rompió en 2014, cuando el torero comenzó una batalla judicial por la custodia compartida de su hija Tana, según recoge informalia.

El último desencuentro público entre ellos tuvo lugar el pasado mes de octubre, cuando la nieta de la desaparecida duquesa de Alba cumplió la mayoría de edad y su padre la presentó públicamente con unas fotografías en su revista de cabecera, una decisión que molestó a Eugenia: "Es ridículo hacer un posado y pensar que así no se la va a seguir. O es muy inocente o se ha caído de un guindo", dijo entonces la duquesa enfadada.

VÍDEO DESTACADO: La contundente respuesta de Fran Rivera a los antitaurinos tras la muerte de Fandiño