Ágatha Ruiz de la Prada busca novio en Internet

Ágatha Ruiz de la Prada (57) está imparable. Tras lanzar nueva colección de ropa, disfrutar de una tourné televisiva, cruzar el charco, asistir a las fiestas más chic del año, posar con un modelo desnudo y pasearse por la Feria de Abril, entre otras cosas, ha decidido prestar su imagen a una web de contactos para mayores de 50 años. Según Okdiario, la diseñadora no sólo amadrinará la aplicación sino que participará en ella como una buscadora del amor más: abrirá un perfil personal y rellenará el formulario sobre sus gustos musicales, sus hobbies, películas favoritas y preferencias en el sexo opuesto, entre otras cosas, según recoge informalia.

Hace ya 17 meses que Pedro J. Ramírez (66) puso fin a su relación con la madre de sus hijos después de 30 años y ocho que contrajo matrimonio con la abogada Cruz Sánchez de Lara (46). Desde entonces, Ágatha se ha volcado en su trabajo y ha encontrado el apoyo en amigos, con los que ha recuperado una ajetreada y divertida vida social ya olvidada: "Pedro J. era un coñazo", dijo en una de sus entrevistas. A parte de su amistad con un conocido psiquiatra e incluso con el ex ministro Eduardo Zaplana, no se le conoce una relación seria, pero ella no la descarta: "Me gustaría tener un novio maravilloso".

