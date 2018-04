Gil Silgado reniega de su hija Anabel

El empresario ha concedido una entrevista a la revista Semana, donde ha afirmado que no ve posible un acercamiento con su hija: "No. Menos que nunca. Para mí está muerta y enterrada. Eso ya se ha acabado para toda la vida". Además, ha desvelado que la tensión entre ellos venía de atrás y que Anabel ha tenido gestos de desprecio hacia su hermana Alba, fruto de su relación con María Jesús Ruiz: "Le tiró el plato de comida a una niña pequeña de 2 años, que quieras que no es su hermana Eso es de ser muy mala persona. Eso no lo voy a olvidar yo nunca".

Además, Gil Silgado no ha querido aclarar si es cierto que, como afirmó su hija, estaba en busca y captura: "Me tenían que notificar una multa y al parecer no me encontraron en mi domicilio y cuando me enteré me personé y me la notificaron y ya está. No ha pasado más". Tampoco ha explicado si tiene una deuda de 25.000 euros por la que ha sido denunciado: "Es que te lo notifican y te dan 30 días para que lo estudies y recurras y aún no me ha dado tiempo. No te puedo contestar a eso", según recoge informalia.

Respecto al indicente de la Feria, ha afirmado: "Esa caseta no es donde trabaja ella. Esa caseta es mía, de mi propiedad, yo soy el titular único. Ella, aprovechando todo lo que me ha pasado y mi no comparecencia por estar en el extranjero y cumpliendo la condena, se ha atribuido ella como propietaria y ha falsificado un documento en el que se ha atribuido la titularidad junto con la mía. Pero la titularidad es mía. Era de mi padre y ahora es mía y voy a intentar que no sea de ella".

Asimismo, ha desvelado que ha denunciado a Anabel: "Ella fue al ayuntamiento con un documento que yo he visto y donde falseó mi firma. Ya están los peritos calígrafos peritando la firma para demostrar que no es la mía. La he denunciado por falsificación de documento y por varias cosas más, por el altercado de la caseta, por la agresión que sufrí motivada y alentada por ella". José María ha explicado también que es "totalmente falso" que le deba dinero a los trabajadores de la caseta.

