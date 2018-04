Tom Cruise y John Travolta enfrentados por el liderazgo de la Cienciología

Los actores están librando una batalla por el control de la Cienciología, el culto conocido como "la religión de los ricos". La guerra entre ambos ha sido destapada por un ex guardia de seguridad de dicha doctrina, que ha desvelado a Daily Mail que los intérpretes no se soportan y que están enfrentados desde hace años.

"Se desprecian. Te puedo asegurar que Travolta no reconoce a Cruise como superior", dice Brendan Tighe, ex miembro de la iglesia. Al parecer, el protagonista de Grease tiene celos de la importancia que ha adquirido Tom, ahora mano derecha del líder, David Miscavige. John siente que le ha usurpado el sitio: "Fue como si le quitaran el título", añade el ex guardia de seguridad, según recoge informalia.