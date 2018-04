El cambio radical de Ignatius Farray que le ha costado 50.000 euros

Ignatius Farray se ha enfrentado a un radical cambio físico que le ha dejado prácticamente irreconocible. El humorista decidió afeitarse la cabeza en primer lugar en La vida moderna, programa que presenta junto a David Broncano y Quequé en la SER.

El asiento de Pepa Bueno, como bromeaban sus compañeros, se trató de una barbería improvisada. "No parece que tuvieras tanto pelo", reían los cómicos al mismo tiempos que le pasaban la cuchilla por su cabeza a lo que él respondía: "¿Podemos poner luces rojas y que todo quede más satánico?", según recoge ecoteuve.

Al concluir, el también colaborador de La Resistencia de #0 quedó satisfecho al ponerse las gafas: "¡Hostia, qué guapo!". Así las cosas, Ignatius ha dado un paso más allá en su cambio físico quitándose la barba por completo. "Soy un millonario sabio que quiere organizar un viaje al espacio para encontrar vida extraterrestre", ha bromeado en redes sociales ante la estupefacción de sus seguidores con su nueva imagen.

Sin embargo, en la madrugada de este miércoles reveló que, por culpa de esta broma, ha perdido una buena suma dinero, ya que tenía que hacer un anuncio que requería ciertas condiciones físicas. "No me acordé de que me querían por mi aspecto. ¡He perdido 50.000 euros!", desveló provocando las risas de sus compañeros. "¡El afeitado más caro de la historia!", apostilló.

