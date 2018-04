Los secretos sobre la vida privada del hermético Kiko Hernández que te dejarán boquiabierto

De Francisco Hernández Ruiz, más conocido por el nombre de Kiko Hernández, poco se sabe mas allá de sus broncas en ‘Sálvame' y de sus avispados comentarios que sacan de quicio al más pintado.

Entró en el mundo de Mediaset, gracias a su suculenta participación en el reality, titulado ‘Gran Hermano', y se muestra muy receloso a la hora de hablar de su vida privada.

En 'Cotilleo.es', nos revelan algunos de sus secretos mejor guardados:

Comenzó siendo agente inmobiliario

Kiko Hernández comenzó en el mundo laboral como agente inmobiliario, no sabemos si era realmente bueno en ese sector, pero decidió dar carpetazo a las ventas para presentarse al casting de la tercera edición de ‘Gran Hermano‘, el cual superó con creces.

Su simpatía (que le convirtieron en el concursante con más nominaciones en esta edición), su descaro y sus monólogos. No sólo le ayudaron a quedar tercer finalista, sino que además, Telecinco vió en él un completo diamante en bruto al que podían pulir. Por ello, decidieron convertirlo en un colaborador ocasional, que poco a poco, se fue ganando su puesto fijo hasta ahora.

Kiko Hernández y su condición sexual dudosa

Para muchos Kiko Hernández es gay, para otros es heterosexual y para otros muchos es bisexual. Claramente, Kiko Hernández es libre para anunciarlo a los cuatro vientos o no decirlo. Pero estas dudas surgieron, a raíz de la escasa vida íntima que sabemos. Bueno "escasa".

Su paso por ‘Gran Hermano' estuvo protagonizado por el primer apagado de cámaras durante una hora. Vamos que en el libro de record guinnes de ‘Gran Hermano', su nombre aparece entre honores.

Muchos pensaran que protagonizó esta hora acompañado de otro concursante, pero no. Este pequeño paraíso lo compartió con Patricia Ledesma, con quién además, inició una aventura sentimental, diez días después de comenzar dicho reality. Y, aunque, las cosas entre ellos no terminaron bien...Es la primera relación con un chica, que conocemos del conocidísimo tertuliano. No obstante, hemos podido averiguar más relaciones amorosas, como las siguientes...

Kiko Hernández y sus otras relaciones

Como acabamos de anunciar, la última relación, de la que se tiene cien por cien constancia,( y porque había cámaras veinticuatro horas grabando), es la que inició en su periodo de concursante del reality: Patricia Ledesma.

Pero son muchos los rumores, y las confirmaciones, que fundamentan que está no ha sido su única relación. Antes de iniciar la que sería su nueva vida, en Mediaset, hay muchos testigos que afirman que Kiko Hernández mantenía una relación con un chica (de la que nunca se ha podido conocer el nombre) en su periodo de agente inmobiliario.

¿Y ahora qué?¿ Kiko Hernández no mantiene ninguna relación estable? Bueno según lo que contó, sin querer o no, la princesa del pueblo en el plató de Telecinco, podría estar compartiendo su vida de la mano de alguien. Kiko nunca ha afirmado nunca, pero tampoco lo ha desmentido... y sabemos el por que.

La cláusula de su contrato

Parece que el hecho de estar en Gran Hermano y convertirse en un verdadero personaje público del que todo el mundo puede opinar. Ha convertido al tertuliano en una persona muy recelosa con su vida privada. Al fin y al cabo si él no lo comparte, nadie puede saberlo a ciencia exacta.

Por eso, como muchos ya se habrán fijado la vida de los colaboradores de ‘Sálvame' suele ser convertida en un producto más que comentar. La de todos, menos la de Kiko Hernández. ¿Por qué?. Bueno al parecer, mantiene un acuerdo de privacidad con la cadena. Según declaraciones de Carlota Corredora: "Es obsesivo de su vida privada y el programa lo respeta porque él como colaborador aporta lo que ninguno", refiriéndose a su gran amigo Kiko.

La gran fortuna que ha ido acumulando

Por si alguno se lo estaba pensando. Desde que abandonó el mundo inmobiliario. Kiko Hernández no ha parado de trabajar en el mundo mediático, y al parecer, a causado tal éxito en la cadena. Que las cifras que ha ido ingresando en su cuenta, son grandiosas y deseadas por muchos.

El tertuliano aparte de ‘Sálvame' colabora con múltiples revistas, es el encargo de planificar y oficiar bodas. Asimismo, es imagen promocional de varias empresas y sí, aún queda, pues montó su propio negocio hace menos de un año.

Según el diario Periodista Digital, que se encargó de revelar las descomunales y envidiadas cifras. El famoso colaborador ingresaría, con su sólo aparición en los plató de Mediaset, entorno a dos cientos mil euros anules. Pero claro...hay que sumar todos los negocios que no tienen nada que ver con Mediaset.

Lo decimos antes de que nos desmayemos de decir estas cifras, esperemos que estén sentados, porque la cifra aumentaría a tres cientos mil euros. Sin duda, a Kiko Hernández le salió muy rentable, su aparición en el concurso de ‘Gran Hermano'.

Kiko Hernández y su deseo de ser padre

En octubre de 2016 el colaborador de ‘Sálvame' nos dejó a todos boquiabiertos tras contar un autentico "bombazo". Y es que se iba a convertir en padre mediante la técnica de gestación subrogada. Por ese motivo, se ausentó unos cuantos meses largos del programa en donde le vemos a diario, pues se trasladó a California, ya que ahí es donde nacieron sus hijas.

Finalmente en enero de 2017 su sueño se hizo realidad, al ver la cara de sus pequeñas Abril y Jimena. Aunque es verdad que las mellizas se adelantaron y llegaron al mundo un mes antes de lo previsto, pues el parto se esperaba para febrero. Sea como fuere, Kiko Hernández cumplió otro de sus sueños.

Kiko Hernández siempre protector de los suyos

Es muy receloso de su vida privada y casi nunca se pronuncia al respecto. Y si lo hace, es a cuentagotas. La última vez que habló de su entorno más cercano fue el pasado mes de marzo de 2017, cuando se sentó en ‘Sábado Deluxe' para contar cómo fue el nacimiento de sus mellizas.

Pero ¿quiénes son sus padres? Kiko es el menor de dos hermanos y es hijo de padres separados. Y ese motivo ha sido el que le ha hecho tener el carácter tan peculiar que tiene. Y es que en varias ocasiones, muchos han sido los compañeros que han dicho que el colaborador les daba cierto respeto.

Es más, su personalidad tan definida, le han convertido en una persona hermética y reservada, pues nunca habla de los suyos, a diferencia de otros de sus compañeros. Pero ¿por qué lo hace? Pues bien, al parecer, no se puede hablar de la vida de Kiko, pero sí, y mucho, de la de los demás. Sea como sea, Kiko es el colaborador que más "bombas" suelta en ‘Sálvame'.