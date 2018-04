Meghan Markle y Enrique activistas pro derechos de los homosexuales

El hijo del príncipe Carlos de Inglaterra y la actriz se han comprometido con los representantes de distintos organismos LGBT para trabajar con ellos en la lucha por los derechos homosexuales. Lo hicieron este jueves durante la reunión de Commonwealth y ha causado un gran revuelo, ya que en 36 de los 53 países que forman la antigua Mancomunidad Británica de las Naciones, la homosexualidad es un delito que se pena con la cárcel.

Ésta será una de las causas sociales en las que se volcarán Enrique de Inglaterra (36) y Meghan Markle (33) una vez convertidos en marido y mujer, el próximo 19 de mayo en el Castillo de Winsor. "La señorita Markle dijo, y estas son sus palabras exactas, que esto trata de derechos humanos básicos, no de sexualidad", explicó Jacob Thomas, uno de los asistentes a la reunión y ganador del premio Queen's Young Leaders por su trabajo en la reducción de las tasas de suicidio en la comunidad LGBT australiana, según recoge informalia.

The #Commonwealth’s 53 member countries have a combined population of more than 2 billion, of which more than 60% are under 30 years of age.



Find out how the #Commonwealth empowers young people during the week of #CHOGM2018 and the #CYF: https://t.co/8x84TyIkJu pic.twitter.com/KTGBOGg3Q4