Norma Duval celebra su cumpleaños rodeada de familia y amigos

Norma Duval, en su mejor momento, celebra su 62 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en uno de los locales de moda de la capital madrileña, Gabana. Como no podía ser de otra forma Norma contó con el apoyo incondicional de su pareja, Matthias Khühn con el que reconoció que sigue teniendo planes de boda aunque por el momento no terminan de decidirse.

NORMA DUVAL SOPLA LAS VELAS DE SU 62 CUMPLEAÑOS RODEADA DE SU FAMILIA En un día tan importante para ella no quisieron faltar algunas de las personas más importantes para Norma como son sus hijos Marc y Christian y es que el mediano de los tres, Yelko, no se encontraba en la ciudad. También sus sobrinas, Paula y Andrea, acudieron a la cita con sus respectivas parejas y es que, aunque posaron en el photocall, se mostraron de lo más tímidas a la hora de hablar ante las cámaras. Además del hermano de Norma Duval también acudieron a la cita muchos amigos de la empresaria como fue el caso de Malena Gracia, Marilí Coll, Encarnita Polo, Jenny Jada o Mar Regueras entre otros.

Orgullosa y feliz con el momento que está viviendo, Norma no dudó en defender a su pareja ante los problemas judiciales que ahora le rodean por los problemas de supuesta construcción ilegal en la isla de Tagomago.

NORMA DUVAL: "LA BODA NO TERMINA DE LLEGAR, NO NOS HEMOS DECIDIDO" CHANCE: Muchísimas felicidades.

Norma Duval: Muchísimas gracias, los cumplí el día 4 pero mi Matthias tenía muchísimo trabajo, yo estaba fuera y entonces quería tener a todos mis amigos y por eso hemos tardado unos días en celebrarlo.

CH: ¿Algún regalo especial? N.D: He tenido varios muy especiales, me van a traer algunos ahora, creo que tengo alguna sorpresa, si os quedáis veremos algunos.

CH: ¿Alguno que se pueda decir? N.D: Para mí el mayor regalo es el cariño de la gente que quiero, de todo mi entorno y de mi pareja y ese es el mayor regalo pero luego los regalos materiales también nos gustan, Matthias me ha regalado un abrigo muy bonito y tres palmeras impresionantes para mi casa de Mallorca que me hacía mucha ilusión.

CH: Te veo dos anillos maravillosos, ¿Boda? N.D: No, no termina de llegar, no nos hemos decidido.

CH: ¿Por qué? N.D: Porque todo llega al final. Ocho años llevamos.

CH: ¿Eso es que hay planes? N.D: Sí, a mí es que me da hasta vergüenza hablar de eso, pero bueno* CH: ¿Tenéis miedo? N.D: No os puedo contar nada, hay cosas antes que hay que arreglar y solucionar.

NORMA DUVAL: "MIS SOBRINAS VAN A COMPAGINAR TRABAJO CON LOS ESTUDIOS, LES VENDRA MUY BIEN ENTRAR EN EL MUNDO LABORAL" CH: Te acompañan tus hijos, tus sobrinas.

N.D: Sí, ahora vienen, vienen las niñas, mis dos hijos porque tengo uno viviendo fuera, viene el pequeño y el mayor.

CH: ¿Cómo es la convivencia con tus sobrinas? N.D: Están guapísimas y son estupendas, las quiero muchísimo, con toda mi alma.

CH: ¿Ya saben lo que quieren estudiar? N.D: Ellas van a compaginar trabajo con los estudios, les vendrá muy bien entrar en el mundo laboral y compaginarlo estudiando lo que les guste.

CH: ¿Se han independizado? N.D: No, todavía no. El año que viene.

CH: ¿Volver al teatro? N.D: Enrique Cornejo y yo teníamos un plan pero se nos estropeó todo porque falleció mi hermana, yo lo abandoné todo en ese momento y lo hemos retomado y tenemos una comedia preciosa con un actor fantástico que no os lo puedo contar yo y lo vamos a poner en pie. Es una alta comedia muy bonita, estoy muy ilusionada con hacerlo. Será después del verano.

CH: ¿Lo mejor de cumplir años? N.D: Tener salud que no es un tópico, es una realidad, estar como una rosa. Sobre todo no perder todavía la ilusión, tener ganas de hacer cosas disfrutar de la vida.

NORMA DUVAL: "ESPERO TENER MAS NIETOS EN EL FUTURO, LO QUE OCURRE ES QUE CREO QUE POR AHORA LA COSA VA LENTA" CH: Pasan los años y tú no cambias.

N.D: Has visto, no.

CH: ¿Cuál es el secreto? N.D: Si os digo todos los que tengo.

CH: ¿Edad confesable? N.D: Claro que sí, tengo 62. Recién cumplidos.

CH: ¿Cuál es tu secreto para estar así? N.D: No me los encuentro, no sé por qué pero no me los noto. Para mí es un orgullo decir que tengo 62 años.

CH: Eres una madre guapísima y abuela cañón.

N.D: Y abuela cañón, claro.

CH: ¿Más nietos? N.D: Espero que sí, espero tener más nietos en el futuro, lo que ocurre es que creo que por ahora la cosa va lenta.

CH: ¿Te llaman abuela o no te gusta? N.D: Mi nuera me puso el nombre de nona y me he quedado con nona que es abuela en italiano. Abuela también me gusta, la palabra abuela me gusta mucho.

CH: ¿En tu casa como te llaman? N.D: Norma. Mi nombre de pila es muy bonito pero hace tantos años que no lo escucho que me suena hasta raro, está bien tener dos nombres, a veces es conveniente.

NORMA DUVAL: "HAY ISLAS CON LA MISMA PROTECCION QUE TAGOMAGO Y HAN CONSTRUIDO TODO LO QUE LES HA DADO LA GANA" CH: Te vemos con Matthías, ¿El cómo está ha tenido problemas judiciales? N.D: Ahí Dios mío. Es que no se puede decir nada porque hay que respetar la justicia. Evidentemente no le han mandado tirar nada, es un punto y el tema por el que tanto le atacaron del medio ambiente, Medio Ambiente ha dicho que todo está bien. Hay un tema que es del territorio y no quiero entrar más. Yo estoy tan segura de que la justicia le dará la razón.

CH: ¿Está recurrido? N.D: Sí, claro, está recurrido, esto es una primera instancia con un juez, en concreto una jueza y ahora será La Audiencia que determine, tres jueces, espero que lo gane porque para mí es totalmente injusto.

CH: Queremos que la próxima vez que vayáis a un juzgado sea el día de la boda.

N.D: Muy bien, tengo que decir que en Ibiza hay unas islas que no solamente hay esta, que es de un ruso que tiene la misma protección que Tagomago y han construido todo lo que les ha dado la gana, carreteras y de todo.

CH: No se debería permitir N.D: Es un escándalo pero Matthias Khün es Matthias y lo tienen de cabeza de turco.

NORMA DUVAL: "NO TENGO NADA QUE DECIR, SOY CATALANA, ADORO CATALUÑA, ADORO ESPAÑA" CH: Eres buena defensora.

N.D: La verdad solo tiene un camino, no solo te digo esta isla, enfrente de esta también hay otras casas que tienen la misma protección y han hecho barbaridades que se pueden ver y no pasa nada.

CH: Es cabeza de turco N.D: Totalmente.

CH: ¿Qué te parece el tema de Cataluña? N.D: No tengo nada que decir, soy catalana, adoro Cataluña, adoro España. Soy catalana y española y solo me produce tristeza pero políticamente no quiero decir nada.