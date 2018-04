Irene Rosales explica la ausencia del hijo mayor de Kiko en el bautizo de Carlota

Irene Rosales ha puesto rumbo a Barcelona junto a Kiko Rivera para asistir a la presentación de los nuevos diseños de la colección Atelier Pronovias 2019.

Encantada con la firma que la vistió en su boda con Kiko Rivera, Irene derrochó estilo en este evento tan especial con un vestido de Pronovias. Allí, la nuera de Isabel Pantoja no dudó en atender a los medios para explicar que no existe ningún problema con Jessica Bueno después de que Francisco Jr., no pudiera acudir al bautizo de su hermana pequeña por parte de padre. Una ausencia muy marcada que se suma a la de Francisco y Cayetano Rivera, hermanos del Dj.

CHANCE: Desde que te vistieron para tu boda no fallas.

Irene Rosales: Yo no fallo, es una marca que me encanta y seré fiel siempre a ellos.

CH: ¿Con qué te quedas el bautizo? I.R: Pues me quedo con todo.

CH: Hemos destacado la ausencia de Isabel Pantoja en la misa.

I.R: Eso son asuntos personales, yo he venido hoy a ver el desfile de Pronovias y va a ser maravilloso.

CH: Habrá exclusiva y por eso no acudió a la misa.

I.R: No lo sé.

CH: Se ha comentado mucho la ausencia de Francisco, el hijo mayor de Kiko, dicen que eso podría suponer una ruptura en la buena relación con Jessica Bueno. ¿Es así? I.R: Para nada, el niño está perfecto, tenemos una relación muy buena y nada.

¿IRAN KIKO RIVERA E IRENE ROSALES A LA BODA DE CHABELITA Y ALBERTO ISLA? CH: ¿No estáis molestos con Isabel por haberse ausentado? I.R: No, para nada. Estamos muy contentos de estar hoy aquí.

CH: ¿Isa ha sido desleal a Alberto con un amigo de Kiko? I.R: No lo sé, con el bautizo y el desfile no me estoy enterando de nada.

CH: Que no hayan ido sus hermanos a Kiko le ha dolido.

I.R: No pasa nada, seguimos teniendo buena relación, sabíamos los motivos.

CH: Fran Rivera estaba en el fútbol.

I.R: Bueno, no pasa nada.

CH: ¿Qué te pareció el vestido de novia de Isa en Supervivientes? I.R: Pues me encantó, pero el que se tiene que poner de Pronovias que vengo a ver si veo uno para ella.

CH: ¿Iréis a la boda? I.R: Por supuesto.