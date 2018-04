Lidia Torrent, ¿planes de boda con Matías Roure?

Lidia Torrent no ha querido faltar al desfile de Pronovias en Barcelona. Allí, al firma de moda nupcial presentó las nuevas propuestas para colección Atelier Pronovias 2019.

La hija de Elsa Anka deslumbró junto a su madre con un vestido de fiesta de la firma catalana. Acompañada por su novio, Matías Roure, la camarera de First Dates todavía no tiene planes de boda con su pareja.

CHANCE: ¿Estás en Pronovias, hay planes de boda?

Lidia Torrent: No, planes de boda a la vista no. Justamente hoy iba por la calle con Pronovias y estábamos pagando y detrás de mi estaba una madre y su hija, la madre me dice: '¡Felicidades!', y le digo: 'No, me las cojo para cuando pase, pero de momento no hay planes, soy joven'. No me visualizo. De momento no nos animamos.

CH: Te imaginas una pedida en el restaurante.

Lidia Torrent: Preferiría algo más íntimo, que me llevara a una playa desierta, que estemos los dos y me pida matrimonio, pero que si luego... en la celebración oficial tiene que estar todo el equipo, ellos fueron el origen de todo lo nuestro.

"IN BLOOM" es el nombre que representa la nueva colección Atelier Pronovias 2019, una analogía del florecer de los jardines, en los que conviven elementos diversos en perfecta armonía y que gozan de su máximo esplendor en las estaciones donde la luz y el color impregnan cada rincón. Las nuevas propuestas, inspiradas en un renacer envuelto de frescura y maravillosas flores, invitan a soñar a las novias en su gran día.

Vestidos de lujo elaborados artesanalmente, capaces de enamorar con su diversidad a cada una de las mujeres. Una colección que manifiesta calidad y excelencia con sus tejidos nobles, seleccionados para crear innovadores diseños con elegantes gasas de seda. El tul de seda se incorpora para formar nuevos volúmenes y los crepés de seda o brocados destacan junto al apreciado encaje francés o los maravillosos tules bordados.

Una colección en la que emergen las reminiscencias de la naturaleza con flores en aplicaciones, bordados y tejidos como el mikado y en la que por primera vez el color tiene un protagonismo único en magníficas e innovadoras propuestas que se presentan en degradados y acabados en colores empolvados y sutiles.

Para la próxima temporada, Hervé Moreau -director artístico de PRONOVIAS- propone vestidos que sorprenden con maxi volúmenes de ensueño de corte princesa o diseños con líneas más sencillas de silueta más recta. Destacan los estilosos escotes de vértigo y las espaldas al aire, así como las sugerentes transparencias en las que se renueva el clásico efecto tattoo con acabados geométricos y florales. En los diseños aparecen las majestuosas colas e infinitas capas y los detalles de las propuestas destacan en sofisticados cuerpos de pedrería que aportan luz a los vestidos. Además, en la colección cobran protagonismo las espléndidas plumas, así como los monos y los vestidos cortos para aquellas novias más atrevidas. Una propuesta trabajada desde el corazón de la Maison, que nace para vestir a todo tipo de mujeres y realzar su belleza con una colección de vestidos de ensueño hechos realidad.