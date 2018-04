Eva González: "Me encantaría quedarme en casa con mi hijo”

La presentadora ha aparecido por primera vez ante los medios tras el nacimiento del pequeño Cayetano el pasado 4 de marzo. Completamente recuperada, Eva González (37) ha presentado la nueva campaña de Cortefiel llamada Por si acaso. En Informalia hemos hablado con ella sobre su nueva vida tras ser madre: "La verdad es que estoy muy bien, me he recuperado rápido. Y no, no he hecho nada, ningún régimen ni nada. Tampoco engordé mucho en el embarazo, casi me quedé igual que estaba antes".

La mujer de Cayetano Rivera estaba feliz: "El cambio pues bien, adaptándonos, conociéndonos el uno al otro. Poco a poco, él tiene también que aprender a vivir, imagínate, estaba tan a gusto en la barriguita y de repente lo sacan al mundo y tiene que comer, hacer caca, llorar, gestionar un montón de cosas por sí mismo. Eso necesita un proceso, también de adaptación. No le doy de mamar pero estoy todo el tiempo cargando con él. Se porta bien, todos los niños son buenos. Es muy bebé tiene solo siete semanas", ha declarado Eva, según recoge informalia.

Sin embargo, la modelo también ha desvelado la parte más amarga de la maternidad: "Hay momentos de todo y el que diga que todo es perfecto y bonito, pues no lo es. Hay momentos que son preciosos y hay otros que son bastante estresantes, por lo que os digo, el bebé se tiene que adaptar al mundo y tú te tienes que adaptar a él. Ahora entiendo a Samanta Villar que fue tan criticada en su día (por decir que en la maternidad no todo era bonito). No fue nada justo, realmente se pasan momentos estresantes y momentos en los que dices 'Dios mío qué he hecho con mi vida'. Luego también es verdad evidentemente que el niño te sonríe o te hace cualquier cosa y se te derrite el alma, y ya te ha compensado todo lo anterior. Yo creo que todas las mujeres y hombres deberíamos contar cómo es realmente la maternidad y la paternidad".

