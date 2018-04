Ágatha Ruiz de la Prada confiesa sentir envidia de Carmen Martínez Bordiú

La ex de Pedro J. Ramírez está deseando enamorarse y confesó este miércoles que ha sido "muy empanada" a la hora de ligar. Eso sí, la diseñadora ya tiene un ejemplo a seguir: "Carmen Martínez Bordiú tiene una facilidad para ligar...".

Ágatha Ruiz de la Prada presentó este miércoles la nueva web de contactos para mayores de 50 años, Ourtime.es, y confesó que, a pesar de sus 57 años, aún no sabe exactamente cómo debe ser un hombre para enamorarla: "No tengo ni idea, hoy empieza una ventura que no sé cómo acabará. Este año ha cambiado mucho mi percepción de lo que me gustaba en un hombre", según recoge informalia.

No obstante, la diseñadora tiene claras sus preferencias: "Los hombres con coche. En principio, sólo con que condujera me parecería la bomba. Creo que es una cosa mágica", afirmó.

