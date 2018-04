La Pelopony llora al saber que su novio le ha puesto los cuernos: "Mi cama huele a otra"

Yolanda Gallardo, más conocida como La Pelopony no olvidará este miércoles 25 de abril de 2018 (El oscuro y polémico pasado del personaje de moda, la Pelopony: ¿a qué se dedicaba realmente?).

La concursante de Supervivientes 2014 ha transmitido en directo el drama que estaba viviendo a través de los Stories de Instagram para contar que su novio le había sido infiel en su propia casa.

Totalmente fuera de sí y llorando desconsoladamente, La Pelopony relataba lo que había ocurrido:

"Quiero que lo sepáis todo el mundo que mi novio me dejó porque se estaba acostando con otra mujer en mi cama. He llegado a mi casa después de dos meses y se ha follado a una mujer en mi cama".

La Pelopony relata que llevaba tiempo fuera de su casa y que su pareja le había dejado por teléfono alegando que discutían mucho.

Sin embargo, al llegar a su domicilio ha visto que su dormitorio estaba totalmente empantanado. De ahí a que ella le pidiera explicaciones, hasta que al final, él ha acabado confesando.

La catalana insistía en que no quería que "nadie" la escribiera, ya que su objetivo era contar la verdad:

"Me da igual que me veáis así, me ha humillado y me ha destrozado la vida".

"Esta es la cama donde hemos dormido dos años", decía mostrando a cámara el lugar de los hechos y seguía diciendo:

"Le he sacado toda la verdad, que se había follado a tres. ¡En mi piso, en mi casa! Mi cama huele a otra".