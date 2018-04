Amelia Bono: "Mis padres son maravillosos, se quieren un montón"

Amelia Bono no quiso faltar al desfile de The Petit Fashion Week. La hija de José Bono no dudó en hablar de Eurovisión y de la excelente relación que tienen sus padres a pesar de su separación.

CHANCE: Amelia, este año van Alfred y Amaia a Eurovisión, vosotros en casa sois muy de OT. ¿Crees que tienen posibilidades? Amelia Bono: Sí claro ahí estaremos. A ver si ganamos. Claro por qué no. Posibilidades toda.

AMELIA BONO: "MIS PADRES SON MARAVILLOSOS, SE QUIEREN UN MONTON. ESTAMOS TODOS MUY UNIDOS" CH: Montasteis una fiesta el viernes pasado por el cumpleaños de tu madre.

A.B: Sí, fiestón, fiestón. Sus 60 años y lo pasamos fenomenal. Nos juntamos todos.

CH: Tus padres son un ejemplo a seguir después de la separación hay buen rollo.

A.B: La verdad que sí, son maravillosos, se quieren un montón. Estamos todos muy unidos.