Jessica Chastain en contra de la sentencia de la Manada

La sentencia de La Manada, conocida este jueves a las 13 horas, ha provocado una ola de indignación que ha saltado al otro lado del charco. La protagonista de La noche más oscura ha sido una de las primeras es manifestar su tristeza a través de las redes sociales: "Quedarse quieta con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Esto no es abuso sexual. Es violación".

Jessica Chastain ha comentado la noticia, recogida en el diario The Guardian: "Bajo ley española, la menor ofensa de abuso sexual difiere de la violación en tanto que no entraña violencia o intimidación. Cinco extraños atrayendo a una joven intoxicada a un lugar desconocido es increíblamente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres mueren cada año?", ha añadido.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3