Sandra Barneda y Nagore Robles reivindican la visibilidad lésbica

"Dudaba si publicar una vez más mi intimidad; pero el recuerdo de tantos gritos silenciados me ha empujado a hacerlo". Así comenzaba el particular texto de la colaboradora de Supervivientes, una publicación que ha dedicado a todas las mujeres que sufren o han sufrido en algún momento violencia a causa de su orientación sexual.

"A ti, la chica del instituto que se esconde y aguanta insultos porque dicen que no eres femenina; no estás sola", "A ti, la que soporta las miradas hirientes cuando coges a tu chica de la mano o la besas en público; no estás sola", comentaba Nagore, que terminaba el post con un contundente mensaje: "Amad, no estáis solas", según recoge ecoteuve.

La publicación ha conseguido en cuestión de segundos más de 100.000 likes y centenares de comentarios agradeciendo sus palabras.

