Entre los asistentes al The Petite Fashion Week no faltó Silvia Casas. La esposa de Manu Tenorio nos confirmó su presencia en la boda de Elena Tablada; aún así, de la que todavía no ha recibido invitación ha sido de la de Bisbal.

CHANCE: Silvia, ¿Cómo es Manu como padre, un padrazo? Silvia Casas: La verdad que sí. Cuando se va de viaje por los conciertos lo pasa mal. Siempre está llamando haciendo Facetime. Todos los días le lleva al cole y yo me voy a trabajar.

CH: ¿Cómo se prepara el verano viaje en familia? S.C: Manu está de gira, ha sacado disco hace dos semanas, Manu irá y vendrá.

SILVIA CASAS: "ESTAMOS INVITADOS A LA BODA DE ELENA TABLADA, DE LA DE BISBAL NO SABEMOS NADA" CH: La última vez que hablé con Manu dijo que no sabía si iba a la boda de Bisbal, ¿qué ha pasado? S.C: No no tengo ni idea, yo estoy invitado a la de Elena. De Bisbal no sé nada.

CH: ¿Os gustaría ir? S.C: Si me invitan yo feliz.

CH: ¿Tienes traje para la de Elena? S.C: No queda mucho. Me hace ilusión.

CH: ¿Ella cómo está? S.C: No me sorprendió porque está bien con su pareja y tampoco me pilló de improvisto. Tampoco verlo venir, pero cuando estás bien con alguien te apetece todo, incluso casarte.

CH: ¿Vosotros iríais por más hijos? S.C: Nosotros este año a lo mejor sorprendemos. Si viene bien y si no pues nada, cerramos el chiringuito. Este año lo tengo planificado, si viene genial, si no, no que soy muy mayor.