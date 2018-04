Tamara Falcó: “Mi madre prefiere que me calle"

La hija de Isabel Preysler, que ha pasado unos días en Miami con sus sobrinos, ha sido una de las asistentes a la Bridal Fashion Week de Barcelona este jueves, donde habló de sus sobrinos, de su devoción por la Virgen y de su madre, a quien no le hizo demasiada gracia su entrevista con Bertín Osborne.

Tamara Falcó (36) ha opinado por primera vez sobre su famosa entrevista con Bertín Osborne: "La emisión me pilló en Perú, en la boda de una amiga, pero me iban llegando mensajes y yo '¡Adiós, qué ha pasado!', ¿sabes?". Y ha añadido: "La vi y me gustó bastante aunque acabé un poco agobiada de mí misma porque era mucha información de mí". Eso sí, hubo alguien a quien no le hizo demasiada gracia: "Mi madre se lo tomó bien pero sí que me dijo que mucha información, que preferiría que no hubiese hablado tanto". Lección aprendida, Tamara ya no hablará más de su madre: "A partir de ahora preguntadle a ella, yo ya no hablo más de sus cosas", según recoge informalia.

La hija de Isabel Preysler acaba de llegar de Miami, donde ha pasado unos días con su familia: "Viajé para ver a mis sobrinos, a todos, a los hijos de Chábeli y a los de Enrique, que no los conocía. Son los más guapos del mundo. Son ideales, qué pena que no les veáis la cara", ha dicho embelesada.

