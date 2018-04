Así es el popular nuevo novio de la hija modelo de Blanca Romero y Cayetano Rivera

Blanca Romero es una actriz, modelo y cantante asturiana. Ha estado ligada al mundo de la moda desde muy joven, cuando con 14 años le ofrecieron hacer su primer desfile en una boutique de Gijón.

A raíz de ahí, se empezó a interesar por el tema de la moda y con 17 años se trasladó a Madrid y dos años después a París para trabajar en revistas de moda como Givenchy o Madame. Una carrera meteórica.

Menos conocida es su faceta musical, que arrancaría cuando compuso su primera canción en 2001, cuando no podía salir de la casa de unos amigos en Gijón debido a un terrible tiempo. A mediados de 2006, con el nombre artístico de La Perra, comenzó una carrera musical que no tuvo continuidad.

Intervino en algunos reportajes de Puntodoc, en Antena 3, y El club de Flo, en La Sexta, intervención gracias a la cual el equipo de Física o Química se fijó en ella y dió el salto a la interpretación.

Se convirtió en un rostro habitual de las televisiones, apareciendo también en Las mañanas de Cuatro, After y Supermodelo 2006. Ha sido portada en diversas ocasiones de Elle y posó desnuda para denunciar la grave situación del agua, siendo modelo de la Expo Zaragoza 2008.

Polifacética como ella sola, debutó en el cine en 2009 con la película After; en 2011 estrenó Los muertos no se tocan, nene y Fin en 2012 donde da vida a Cova.

En el año 2015 participa en la primera temporada de Bajo sospecha, la serie de Antena 3 junto con Yon González. La serie renovó por una segunda temporada pero Blanca no siguió en el proyecto, siendo sustituida por la actriz Olivia Molina.

Sin embargo, ahora vuelve a la televisión con la nueva miniserie de La 1 llamada La luz de la esperanza que se estrenará a principios del año 2017, compartiendo reparto con Isaak Férriz, Natalia de Molina, Pep Antón Muñoz, entre otros.

Su vida personal también ha sido de lo más variopinta. Se casó en la iglesia de San Pedro de Gijón con el torero Cayetano Rivera en 2001, y en 2004 se divorciaron aunque él había adoptado legalmente a su primera hija, Lucía. No fue hasta 2015 que Blanca reveló la identidad del padre biológico de su hija Lucía a través de una foto de Instagram:

Subí esta foto porque en Instagram todos decían: “Lucía es igual que tú”, “es igualita que la mamá”. Y la realidad es que se parece un montón a su padre biológico, las piernas, la barbilla, la boca… son totalmente de él.”

La modelo aclaró que el padre de su hija “se portó como un caballero“:

“Cuando el padre biológico de Lucía y yo decidimos tener a la niña, le dije: “Si un día lo nuestro no va bien, lo único que te pido es que no me la quites y nos dejes tranquilas”.”

Blanca sigue sin ofrecer la identidad de este hombre, asegura que su hija sabe quién es su padre “desde hace años” y conoce “la verdad de todo“.

“Cuando Lucía tenía once años, su padre biológico me localizó por Internet y me dijo que quería verla. Le pregunté a la niña, me dijo que lo quería conocer y él apareció. Después se marchó y no volvió a molestarnos.”