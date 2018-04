Nacho Vidal muy emocionado al saber que la justicia permite el cambio de nombre y de sexo de su hija

El actor ha explicado a Jorge que: "Yo no soy un padre coraje, soy un padre más", aludiendo a que cualquiera lucharía hasta el final para conseguir los deseos de sus hijos.

Después ha contado como se enteró de que por fin habían concedido el cambio de nombre a su hija: "Fui al juzgado a recoger lo que nos habían dicho esta vez, yo no sabía que nos iban a dar el cambio de sexo". Fue un momento muy especial para Vidal: "Lloré porque fue emotivo", confesaba, según recoge ecoteuve.

Además quiso que su hija lo recordase para siempre y decidió inmortalizar el momento: "Lo grabé". Al descubrir junto a su exmujer que también le habían concedido el cambio de sexo decidió contárselo lo más rápido que pudo a Violeta: "Salió del colegio y ahí también lo grabé en vídeo", confesaba. A pesar de que el actor esperaba verla saltando de alegría su reacción no fue tal: "Se quedó fría y me dijo: "Me parece correcto"", confesaba.

