Fernando Tejero: "Me dijeron 'muérete de SIDA, rojo de mierda"

Tejero ha asegurado que por medio de ellas ha sufrido homofobia por parte de personas que le han llegado hasta a desear la muerte: "Entiendo que puedan opinar sobre mi vida profesional, porque uno la expone y cualquiera puede opinar, pero que estés en tu casa y de repente leas que te desean la muerte por una opinión tuya...", empezó diciendo el intérprete, que reconoció que es "muy visceral" y que cuando le atacaban él respondía "con todas las consecuencias, yo no me corto un pelo".

"Igual que el pasamontañas para los terroristas, las redes sociales son la máscara de los cobardes. Es muy fácil insultar", afirmó Tejero, que reconoció que "hace unos años sí me hacía daño todo eso". No obstante, ahora afirma que no hace caso a esos comentarios. "¿Has sufrido homofobia?", le preguntó entonces Toñi Moreno, según recoge ecoteuve.

"Una vez puse que soy homosexual, porque me calenté y me dijeron 'muérete de SIDA, rojo de mierda", desveló el actor, que considera que "vamos de progresistas y adelantados y siguen pasando cosas terribles. La homofobia está ahí, afortunadamente vamos avanzando, pero hace poco le dieron una paliza a una persona por tener diferente gusto".

