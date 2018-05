Aitana se defiende ante a sus seguidores tras la polémica con su última foto

Aitana está viviendo las dos caras de la moneda en el mundo de la fama. Sin lugar a dudas en una de las concursantes de Operación Triunfo 2017 más queridas por el público. Así lo demuestra su cifra de seguidores en Instagram donde está a punto de llegar al millón, situándose en el ranking de las cantantes españolas con más seguidores en redes sociales.

Sin embargo, no todo son buenos momentos para ella. La segunda clasificada de OT se ha visto obligada a borrar su última fotografía en bikini donde numerosos comentarios hacían alusión a su peso. La cantante no ha querido seguir leyendo estos comentarios, que por desgracia eclipsaban a los miles de comentarios positivos hacia ella, y ha decidido borrar la publicación.

Además, Aitana ha querido mandar un mensaje a todos los jóvenes para que aprendan a amar su cuerpo y explicando cómo se sentía. "He pasado un mal rato, pero ya estoy muchísimo mejor. Le he dado vueltas y quiero deciros y mandaros este mensaje, que es importante, que todo el mundo tiene un cuerpo 10 y que todos sois bonitos y preciosos como sois. Al fin y al cabo cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, que para eso es nuestro. Volveré a colgar las fotos, no sé cuando, pero volveré a colgar más fotos en bikini, con ropa y como quiera... Haced lo que queríais con vuestros cuerpos, con conciencia pero haced lo que queráis porque son vuestros. Un beso a todos y os quiero un montón", contaba Aitana.

Por el momento, la cantante se encuentra en Estados Unidos preparando su disco ya que en pocos días tendrá que poner de nuevo rumbo a Europa porque acompañará a Amaia y Alfred al festival de Eurovisión del próximo 12 de mayo en Lisboa.

