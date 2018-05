El hermano de Meghan Markle, al príncipe Enrique: "Estás a tiempo de cancelar la boda"

A menos de tres semanas para el enlace real, Thomas Markle Jr, hermanastro de la futura duquesa de Sussex, arremete con dureza contra ella, acusándola de "estar haciendo el papel de su vida" y avisando al príncipe Enrique de que todavía tiene tiempo para cancelar la boda.

"Todavía no es demasiado tarde, Meghan Markle obviamente no es la mujer adecuada para ti. A medida que pasa más tiempo para tu boda, queda muy claro que este es el mayor error en la historia de las bodas reales", comienza diciendo en la carta el hombre de 51 años, dolido por no estar invitado al enlace de su familiar, según recoge informalia .

Thomas ataca personalmente a su hermanastra: "No entiendo por qué no ves a la verdadera Meghan que todo el mundo ve. El intento de Meghan de actuar como una princesa, como una actriz de Hollywood de cuarta, está muy visto".

En la misiva, además, el medio hermano de Meghan le echa en cara el trato que dispensa al padre de ambos, quien tampoco acudirá a la boda: "¿Qué clase de persona comienza utilizando a su propio padre hasta que está en bancarrota, luego se olvida de él en México dejándolo arruinado por todas sus deudas? Y cuando llega el momento de devolverle el dinero, se olvida de su propio padre como si nunca lo hubiera conocido. Mi padre nunca se recuperará económicamente, ni emocionalmente de que lo haya repudiado. Meg está mostrando su verdadera cara", dice.

"Es muy evidente que la pequeña fama de Hollywood se le ha subido a la cabeza, convirtiéndola en una mujer hastiada, superficial y vanidosa, que lo engañará a usted y a la familia real. Sin mencionar, para colmo, que no invita a su propia familia y, en cambio, invita a completos extraños a la boda. ¿Quién hace eso? Usted y la familia real deben poner fin a esta boda falsa de cuento de hadas antes de que sea demasiado tarde. Su propio padre, quien debería llevarla hasta el altar, no recibió una invitación. Olvida que si no fuera por mi padre estaría trabajando como camarera o niñera para saldar su vieja deuda", alega Thomas, quien ha declarado que no ve a su hermanastra desde el 2011.