El “hundimiento” de Fernández Sastrón, presidente de SGAE y ex de Simoneta Gómez Acebo

José Miguel Fernández Sastrón se enfrenta a su momento más delicado como presidente de la SGAE, ya que 272 autores, entre los que destacan Almodóvar, Alejandro Sanz o Malú, han firmado un manifiesto en contra de una reforma de estatutos que permitiría al ex de Simoneta Gómez Acebo, sobrina del rey Juan Carlos, presentarse de nuevo a la presidencia.

Fernández Sastrón (58) está en la cuerda floja. Los autores pertenecientes a la asociación que preside están en contra de la reforma de los estatutos que propone y han firmado un manifiesto para detener sus acciones dentro de la SGAE. Sastrón, que ha sido implicado en La Rueda, una presunta trama fraudulenta para cobrar por la música emitida en televisión, pretende presentarse de nuevo a las elecciones a la presidencia, algo a lo que Almodóvar, Alejandro Sanz, Achero Mañas o Gracia Querejeta, entre otros muchos, se oponen: "La reforma de los estatutos rompe el equilibrio en la SGAE, vulnera los derechos históricos de nuestros colegios y entrega la elección del presidente a los músicos de La Rueda que ya dominan el colegio de Pequeño Derecho gracias a la distorsión del reparto y su repercusión en el voto", explica el manifiesto, según reocge informalia.

Él, desde luego, se muestra orgulloso de su gestión. Hace un año afirmó en una entrevista para El Mundo que sólo se había ocupado de que la gestión de derechos se regulase en función de la normativa europea: "Parece que los que denunciaron el problema no quieren que se resuelva. El arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es una propuesta mía. El equilibrio tiene eso, que los extremos se tambalean. Siento que he hecho lo correcto y que he contribuido a solucionar un problema muy complejo". Además, defiende su inocencia en el caso La Rueda: "Cobré mis derechos de autor y, simplemente, cedí los derechos editoriales como se ceden".

Sastrón, compositor y músico, lleva al frente de la entidad desde abril de 2016 y es conocido en el mundo de la crónica social por haber pertenecido a la familia real. Contrajo matrimonio con Simoneta Gómez Acebo, hija de la infanta Pilar, en 1990 y tras formar una familia numerosa con tres hijos (Luis, Pablo y María de las Mercedes), pusieron fin a su matrimonio en 2012, aunque llevaban ya tres años separados de forma amistosa.

VÍDEO DESTACADO: Pedro Farré, el hombre de la SGAE que sabía demasiado