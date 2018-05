El super fiestón de Amaia Salamanca, Rosauro Varo y otros VIPS en México

La DJ Katy Sainz, más conocida como Baby Kat, y su novio, el empresario Andrés Burdett, organizaron una fiesta pre-boda por todo lo alto en Tulum, México, este fin de semana. Hasta allí viajó la parte más joven de la jet-set española, con Javier Hidalgo, Rosauro Varo y Amaia Salamanca a la cabeza.

El consejero delegado de Globalia, el empresario y la actriz fueron de los primeros en llegar al lujoso hotel boutique en el que se celebró la fiesta este fin de semana, Casa Malca. También estuvieron el empresario Ramón Hermosilla, hijo del abogado Ramón Hermosilla y la socialité Silvia Gómez-Cuétara; el publicista y dj Álvaro Falcó, hijo de Marta Chávarri y Fernando Falcó; Isabelle Junot, hija de Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco; e Israel Bayón, director general de Fortuny y cuñado de la novia, ya que está casado con Cristina Sainz, según recoge informalia.

Playas de arena blanca, tumbonas, cócteles, chill-out y muchas risas para una despedida de solteros conjunta a sólo dos meses de la boda: "Gracias amigos, por haber venido hasta Tulum a compartir momentos que nunca olvidaremos. We love you all! Y a los que habéis faltado, os hemos tenido muy presentes, gracias por todos vuestros mensajes y buenos deseos", ha escrito la novia junto a algunas imágenes del fin de semana.

