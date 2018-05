Acusan a Tania Llasera de haber abandonado a su perro al dar a luz, y ella responde esto…

En enero de 2016 Tania Llasera dio la bienvenida a su primer hijo… coincidiendo con la fatídica noticia del fallecimiento del cantante David Bowie.

Por ese motivo, la presentadora quiso rendir un homenaje al cantante y, en el último momento, le añadió el nombre de la estrella del glam. Así, su nombre acabó llamándose José Bowie Vilar Llasera.

Tania ha dado mucho de qué hablar desde que se convirtió en madre primeriza, convirtiéndose en una especialista en cerrar bocas de las seguidoras que censuraban su comportamiento e incluso llegaban a llamarla “mala madre“.

Y es que la colaboradora de La Voz está acostumbrada a recibir comentarios sobre la manera en la que ha decidido criar al bueno de Pepe Bowie, de la misma manera que parece que todo el mundo puede opinar sobre su físico.

A pesar de ello, sigue recurriendo a Instagram para relatar a sus seguidores su día a día, y por tanto no extraño a nadie que presentara allí a su segundo hijo, una niña a la que llamó Lucía Lennox.

Pero parece que la afición de sus haters por criticar a la presentadora no ha disminuído, y un tuitero quiso llevarlo demasiado lejos, acusando a Llasera de haber abandonado a su perro al dar a luz.

Una provocación que no quedó sin respuesta: un ZASCA de los que hacen época.

Hace unos días se ha vuelto a avivar la polémica: Llasera anunció hace unos días en un vídeo en su canal de mtmad que ya no podría seguir viviendo con su perrita después de 9 años de convivencia.

Mila, la que según ella ha sido “su primera hija”, tuvo problemas estomacales y estuvo haciendo sus necesidades de forma descontrolada por toda la casa.

Uy no, todavía no, porque creo que se lo pasa incluso mejor en casa de mi cuñada con campo para correr, mis sobrinas y su perra de aguas. 🤙🏻 https://t.co/stq4QTkJ5i

La situación se ha convertido en un problema para sus dueños, y la presentadora pensó diferentes soluciones, como ponerle pañales o acotar su zona de movilidad.

Pero finalmente, y después de muchas dudas, decidió que lo mejor es que se la lleven su primo y su pareja, que ya tienen a otro perro, a vivir con ellos.

Una decisión que ha vuelto a provocar cientos de críticas por parte de varios usuarios de las redes, que consideraron que estaba abandonando a su mascota sin contemplaciones.

Así, su cuenta de Instagram se llenó de opiniones de todo tipo, a favor y en contra. Tantas, que a Llasera no le ha quedado más remedio que explicarse.

“La primera con el corazón roto soy yo. Siempre he querido que mis hijos crezcan con animales, y mi Mila es mi primer bebé. Pero es imposible que solamente coma su comida cuando están los niños y estoy harta de limpiar mil cacas al día entre Mila y los niños. No es salubre y todos lo sufrimos en casa. Hasta a Mila le da vergüenza, se lo veo en la mirada. Estará feliz con mi hermano y se le colmará de amor y mimos, ella encantada, y yo tb porque seguirá en la familia y la seguiremos viendo mucho. No abandonamos a nadie, es una solución a un problema que viene desde hace rato dándole dolores de cabeza por no saber como arreglarlo. La persona que más quiere a mi perra soy yo, y es lo mejor que puedo hacer por ella. #decisionesdificilesdetomar #amoranimal”