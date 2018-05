El inquietante plan que ha trazado Juan Carlos I: El Rey, Letizia y Cristina, cara a cara

La última semana de julio y en Palma de Mallorca. Esas son las coordenadas que la Familia Real ha señalado para mostrar una imagen de unidad y consenso.

Tal y como han confirmado a LOC fuentes de la familia, este año el veraneo en Palma se plantea como los estíos de antaño, esos en los que los Borbón se mostraban unidos y protagonizaban varias citas sociales en la isla que les presta un palacio para veranear. Tras las desavenencias que ocurrieron el pasado 1 de abril entre Doña Letizia y Doña Sofía tras la misa de Pascua, la capital mallorquina será el lugar para protagonizar la normalización de las relaciones familiares.

Y el plan no solo afecta a las dos Reinas. La Emérita tiene previsto instalarse en la isla la semana del 16 de julio de 2018. La madre de Felipe VI pasará los primeros días de esa semana organizando todo para la llegada de la familia, según recoge ESdiario.

Y todo está listo para recibir, por primera vez desde el año 2013, a la denostada Infanta Cristina. "Iñaki Urdangarin ya estará en prisión, por lo que la Infanta podría volver a Marivent recibiendo menos críticas", explica una fuente. Éste sería otro gesto para la reintegración de la hija de los Eméritos en la vida familiar.

Según el primer plan de vacaciones elaborado por Zarzuela, su presencia coincidiría con la de sus padres y la de su hermana. "La semana del 23 de julio de 2018 Doña Sofía quiere reunir a sus nietos Marichalar y Urdangarin, acompañados por sus madres". En torno al jueves 26 de julio de 2018 se espera la llegada de Don Juan Carlos.

Pero lo más sonado de todo es la más que posible coincidencia con Felipe VI y la Reina Letizia, aunque LOC matiza que lvo sorpresa de última hora, no está previsto que Don Felipe y Doña Letizia coincidan en público con la Infanta Cristina. Los Monarcas no aparecerán por la isla hasta el 30 de julio de 2018 para comenzar sus vacaciones. "La Reina sigue sin querer ser fotografiada en público con Cristina, y no creo que eso cambie en julio", explica la misma fuente.

