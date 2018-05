Esta es Neille, la chica que asegura no tener novio porque es demasiado guapa

Viva la autoestima alta y viva la gente que se quiere y se acepta sin complejos, claro que sí. Pero también hay que tener cuidado con creerse el centro del universo y ser una creída pedante que espanta a todo el que le rodea. Ojo con los extremos, que siempre hay que evitarlos a toda costa.

El caso de Neille, de 26 años y que hemos conocido gracias al portal Likemag.com, es un ejemplo de ello. Esta joven británica, con más de 50.000 seguidores en su perfil de Instagram, asegura que no tiene pareja porque es demasiado guapa, y eso asusta a los hombres. Un auténtico drama el de esta chica, que no tiene abuela, y que nos ha puesto los pelos de punta.

“Para mí, siempre es la atención equivocada, nunca quieren conocerme como persona. Las chicas solteras tienen las relaciones duraderas y yo soy la que besa a todos los sapos.

Estoy harta de la gente que supone que soy desagradable, cuando realmente soy una persona encantadora. Mis looks atraen a los chicos equivocados y ha sido muy duro, ahora estoy completamente por encima de los hombres.

Las chicas también tienen celos; solo tengo una amiga. Sucedió una vez que estaba de fiesta con mi amiga en un club, y cuando estábamos en el baño, un montón de chicas que no conocía, empezaron a elogiar mi pelo y mi apariencia. Entonces de repente mi amiga salió y dejó el club, y no ha hablado conmigo desde entonces.

Si veo a una chica bonita, definitivamente le digo lo que me gusta de ella, es bueno ser amable. Simplemente no me relaciono con muchas chicas como amigas.”

