Kiko Rivera aparentaba estar feliz como una perdiz pero pasa por el peor momento de su vida

Cuando parecía que por fin la vida sonreía al hijo de Isabel Pantoja y que todo le funcionaba a las mil maravillas después de años dando tumbos, el mundo se le ha caído encima a Kiko Rivera.

Y Kiko, que es un tipo con un corazón enorme, se retira de los escenarios tras comunicar que sufre una depresión.

Lo ha hecho en Instagram, desvelando el proceso depresivo que estaba viviendo:

"Hoy es un día duro para mi: Pongo en conocimiento de los medios de comunicación que, por causa de una depresión y con el fin de evitar cualquier daño adiciona, he decidido retirarme de los escenarios".

Una carta de lo más sincera que llegaba después de que borrara todas sus fotos en Instagram.

"Sin más espero poder reunir las fuerzas necesarias para volver, de momento es imposible. Un fuerte abrazo".

Y ha decidido retirarse indefinidamente de los escenarios justo un día antes del lanzamiento de su nuevo tema con Henry Méndez, Choka Choka.

Una canción con la que el Dj ha querido despedirse de la música:

"No quería irme a dormir sin deciros que en uno de los días más difíciles de mi vida sale el que de momento será mi último tema #chokachoka con @henrymendez07 disfrútenlo báilenlo y gócenlo este verano porque esta hecho con el mayor cariño!".

Su entorno más cercano es hermético con respecto a la enfermedad del Dj y Rafa Mora, su amigo, nos cuenta en 'Sálvame' que la noticia le ha sorprendido.

Prudente, el colaborador explicaba que se trata de un tema delicado y el reportero José Antonio León apuntaba en la misma dirección: una carga de trabajo con la gira que iba a comenzar a lo que se suma su reciente cambio físico.

Rafa Mora es amigo de Kiko Rivera y la noticia le ha impactado. Estuvo hace dos semanas en su casa y le vio contento tanto a nivel profesional como personal por su cambio físico, ya que ha perdido 35 kilos.

Sí es cierto que le pareció raro que Kiko, muy detallista con sus amigos, no le llamara por teléfono el día de su cumpleaños y lo hiciera por él alguien muy cercano. Por todo ello, el colaborador está "sorprendido".

Lleva tres días sin poder hablar con su amigo pero sí nos cuenta que es un tema delicado:

"son demasiadas cosas y al final ha explotado".

En la misma dirección apunta el reportero de 'Sálvame' José Antonio León. Tiene bastante cercanía con el Dj y afirma que el entorno se muestra "hermético" en lo que a información se refiere. En su opinión, el trabajo de Kiko de cara a la gira que iba a iniciar sumado a su cambio físico han hecho que no pudiera más.

Kiko Rivera visitó un centro tras su viaje a Barcelona, aunque no hubo ingreso

Gema López ha arrojado un poco de luz en todo este asunto.

Según ha explicado la colaboradora tras viajar a Barcelona por un evento junto a su mujer, Kiko Rivera habría visitado un centro, aunque no hubo ingreso.

Ahora, el Dj no está en Cantora sino "a bastantes kilómetros de Andalucía" y está acompañado de su madre, su mujer y sus hijas, ha dicho la periodista.

A Güímar no le consta la baja médica de Kiko Rivera

Lydia Lozano ha conseguido una información a través del ayuntamiento de Güímar y Kiko Hernández nos la transmite en directo:

"A Kiko Rivera el médico no le da la baja", una información que, de confirmarse, supondría que los eventos que firmó el Dj no podrían cancelarse.

El programa ha mostrado el comunicado del Ayuntamiento en el que confirman que no les consta la baja médica ni ningún documento que anule el concierto previsto.

Sin embargo, Rafa Mora ha aclarado que todos los eventos han sido cancelados, no solo un concierto, y añade que su amigo se ha sometido a unas pruebas y no facilitará el parte médico hasta no tener todos los resultados.

Anabel Pantoja, en absoluto silencio

Quien guarda un hermético silencio es Anabel Pantoja. Según ha explicado Carlota Corredera en 'Sálvame', han pedido a la colaboradora que intervenga para explicarnos cómo se encuentra su primo pero le han prohibido hablar del tema.