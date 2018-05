Willy Toledo, el 'tonto inútil' de todas las salsas, vomita de nuevo: "El Estado español se siente indefenso sin ETA"

Hay que hablar urgentemente con la embajada cubana para que le compren un billete, pero sólo de ida, a Willy Toledo y que tome el primer avión para La Habana.

El pseudoactor no puede permanecer callado cinco minutos. Necesita su ración habitual de soltar estupideces por esa boca que la naturaleza le ha dado y, aprovechando el circo de la disolución de ETA, el castrista de vocación ha hablado y ha sentenciado que lo que le pasa a España es que sin la banda terrorista se siente indefensa.

En un vomitivo post subido a su cuenta de Facebook relata Toledo que:

Denuncia, según su peculiar criterio, las torturas a las que fueron sometidos muchos vascos por parte del Estado español:

Se hace eco de un informe falaz:

La inmensa mayoría de los condenados fueron posteriormente indultados por los gobiernos PSOE/PP. La mayoría de ellos, también, fueron ascendidos y condecorados por el Estado. 67 personas supuestamente vinculadas con ETA fueron asesinadas (más tarde se demostró que muchas de ellas no tenían absolutamente ninguna relacion con la Organización). 27 de esos asesinatos fueron perpetrados directamente por el Estado Español-GAL y, los otros 40, por grupos parapoliciales de extrema derecha coordinados por, o con el Estado Español. El 62% de esos crímenes siguen sin ser esclarecidos.

Según un informe elaborado recientemente por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno Vasco, entre 1960 y 2014 se produjeron 4.113 casos de torturas en Euskal Herria. Según Andrés Krakenberger, ex presidente de la sección española de Amnistía Internacional y actual responsable de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz, "desde 1978 hasta la actualidad sólo se constatan 20 sentencias condenatorias sobre denuncias de casos sucedidos entre los años 1979 a 1992 a personas detenidas e incomunicadas por su presunta relación con el terrorismo. Con posterioridad a ese año, pese al número de denuncias judiciales interpuestas, no se han producido condenas". 20 sentencias condenatorias de 4.113 casos documentados.

Recuerda, como si el personal fuese bobo que:

ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada hace ya 7 años. Después hizo efectivo su desarme. ETA ha pedido "perdón" a las víctimas y reconocido el daño causado. Ahora anuncia su disolución. El Estado Borbónico Franquista Español no sólo ha desoído y ninguneado todos y cada uno de los pasos hacia la paz dados por ETA, la militancia abertzale y la sociedad vasca en general sino que, ha seguido, como siempre, poniendo palos en las ruedas para que esto no sucediera jamás. El Estado exigió a ETA una petición pública de perdón, ahora que ha llegado, dice que esos crímenes "no merecen perdón".