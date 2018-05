Kate Middleton conmueve a la Red con la primera foto de su tercer hijo besado por su hermana Carlota

El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Catalina, la duquesa de Cambridge,​​ han compartido dos imágenes de su tercer hijo, el príncipe Luis. Transcurridas casi dos semanas de su nacimiento, en las cuentas de las redes sociales del Palacio de Kensington aparecieron dos tiernas imágenes tomadas en dos días diferentes.

En una de las fotos el bebé Luis aparece con su hermana mayor, la princesa Carlota, que le da un beso. La imagen fue tomada del 2 de mayo, el día de tercer cumpleaños de la princesa, según recoge RT.

