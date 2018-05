Carmen Martínez Bordiú será duquesa de Franco mientas que Felipe VI lo permita

En Alemania no existe una Fundación Adolf Hitler y en Italia no tendría buena prensa un marquesado de Mussolini pero en España hay una Fundación que lleva el nombre de Franco, y el Rey Juan Carlos I creó el ducado de Franco, un título con grandeza de España que justificó calificando la dictadura como "una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria". Ahora el título pasa a la nieta del dictador, después de falleciera la hija, Carmen Franco Polo y de momento parece que las objeciones de Izquierda Unida y PSOE no arrebatarán el título a su primogénita. Salvo que Felipe VI corrija a su padre, según recoge informalia.

La semana pasada el propio rey Felipe VI, acompañado de doña Letizia, bendecía con su presencia la publicación de la nueva edición del Diccionario Biográfico Electrónico. En esa obra de referencia la Real Academia de la Historia otorga a Francisco Franco el calificativo de dictador, un título que va en dirección contraria del que ostenta su nieta y que da categoría de nobleza a quien el propio Estado, en presencia del Rey, llama dictador.

Es una incongruencia más de la España democrática que por un lado asume con el consenso de todas las fuerzas democráticas que el Caudillo fue un tirano, es decir, que llegó al poder por la fuerza y sometió a un país durante décadas imponiendo por la represión su mandato y detentando la jefatura del Estado de un modo; mientras que por otro lado, premia lo que hizo desde la más alta representación del Estado, entregando y renovando a su familia y a su apellido el reconocimiento de grandeza de España.

VÍDEO DESTACADO: Carmen Martínez-Bordiú: "El ducado de Franco se queda así"