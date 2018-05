Enrique San Francisco les “saca las tiras” a los de las hipotecas a tipo fijo

"Y la pregunta es: ¿van puestos?", preguntó Risto al invitado. "Francamente, sinceramente... van hasta el culo. Lo sé por experiencia. No por experiencia de haberme presentado en un trabajo en ese estado, porque esas cosas se usaban para divertirse. Pero para hacer trabajos de este tipo, pues creo que no funcionan", respondió San Francisco antes de que el presentador le sorprendiera dando paso a los protagonistas del vídeo, según recoge ecoteuve.

Silvia Charro y Simón Pérez hicieron su entrada en plató presumiendo de ser "los economistas más virales del país". Sin embargo, confesaron que estaban empezando a pagar los estragos de su fama: "La gente nos ha consumido y nos ha consumido con morbo", dijeron antes de que Risto les interrumpiera. "Os habéis consumido vosotros", les replicó el publicista haciendo evidente que en las imágenes habían consumido alguna sustancia. "Siempre hemos dicho que no y diremos que no. Hombre, tenemos familia...", se defendió el hombre en una frase que no se creyeron Mejide y San Francisco.

"Por culpa del vídeo, hemos estado viviendo casi casi en la calle los últimos meses. Nos quedamos sin trabajo, sin nómina y sin casa. Fuimos despedidos fulminantemente 24 horas antes de que lanzáramos el vídeo", reconoció Pérez.

Fue entonces cuando Risto se enfrentó a ellos para aconsejarles que buscaran "orientación": "La gente no se enganchaba a vuestros vídeos por la parte economista, sino porque se os veía pasados", empezó diciendo. "Necesitáis alguien que os centre, porque podéis acabar muy mal", continuó. "Teniendo mucha fama, os estáis cargando vuestro prestigio. Cuidado con esa fama, porque os vais a costar mucho contrarrestarla", sentenció antes de agradecer a ambos su visita al programa.

