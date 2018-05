Un invitado trae a Susanna Griso un regalo para su hija y la deja sin palabras

Se trata del abogado Pau Molins, que acudió al magacín para hablar y analizar la sentencia contra La Manada. Antes de que Griso le despidiera, el magistrado pidió la palabra a a la presentadora: "Coincidiendo esta entrevista con su reincorporación... me ha dicho un pajarito que está usted tan tan contenta por su nueva hija. Y yo le he traído un detalle...", empezó diciendo al tiempo que la catalana se sonrojaba, según recoge ecoteuve.

"No me lo puedo creer. Ay, por favor...", decía agradecida Susanna Griso. "Es un detallito. No es para usted, es para su hija", explicaba el abogado que le pedía que lo abriera ante las cámaras. "Es un detalle y es adaptable. No era fácil. Me hubiera gustado traerle un osito, pero me hubiera delatado", le dijo a la presentadora. "Es usted muy detallista", le hizo saber la periodista agradecida por el regalo.

