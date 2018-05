Ni te imaginas cómo conoció Mónica Naranjo a su marido

No hace falta que presentemos a Mónica Naranjo, que el pasado 23 de mayo cumplió 43 años, y que es una de las artistas más queridas en nuestro país desde que iniciase su carrera musical hace ya más de veinte años. Dio el salto a la fama gracias a su canción “Desátame“.

Considerada como una de las voces más potentes del panorama de la música a nivel mundial por su gran rango vocal, se caracteriza por su agilidad vocal donde demuestra que puede conseguir notas muy bajas como notas altísimas en voz completa. A lo largo de su carrera ha hecho duetos junto a Luciano Pavarotti, Rocío Jurado o la cantante italiana Mina, entre otros.

Tras un tiempo un poco más alejada del candelero, se reinventó como estrella de la televisión apareciendo en Tu cara me suena como jurado, y ahora ha vuelto a Tu cara no me suena todavía después de su paso por Telecinco, donde fue una de las estrellas de Pequeños gigantes.

Aunque estamos acostumbrados a verla todos los viernes, hay algo que no todo el mundo sabe acerca de su vida privada: en concreto, sobre su matrimonio y la curiosa forma en que conoció a su actual marido, Óscar Tarruella.

Él era un agente de los mossos d’Esquadra y su primera cita con la cantante fue precisamente trabajando: entraron a robar a casa de la cantante, y después de avisar a la policía fue Óscar Tarruella para investigar lo sucedido e intentar atrapar al ladrón.

