Viggo Mortensen; el nuevo fichaje del independentismo catalán

Este jueves, la agencia Europa Press daba cuenta de la noticia: Ómnium Cultural, la asociación soberanista que busca promover la lengua y la cultura catalanas tiene un nuevo socio entre sus filas: el actor estadounidense Viggo Mortensen, novio desde hace años de la actriz catalana Ariadna Gil. La propia Ómnium hacía pública la filiación a través de un mensaje lanzado desde sus redes sociales, tal y como publicábamos en Ecodiario.

No puede decirse que Viggo haya hecho un viaje político de lado a lado del arco ideológico respecto del problema catalán, al estilo del que hizo Xaviel Cima, el marido de Inés Arrimadas, un catalanista militante que llegó a ocupar cargos electos en el partido de Artur Mas y Puigdemont y a quien el amor por la líder de Ciudadanos en Cataluña le llevó a dejar cualquier coqueteo con esas posiciones, al menos en público, e incluso a dejar la política activa, según recoge informalia.

No es el caso del actor norteamericano porque no consta que opinara de forma distinta a su mujer pero sí puede que el amor por Aridna, de familia tan comprometida con el el objetivo independentista, le haya llevado a comprometerse como lo acaba de hacer. De hecho, no es la primera vez que el Aragorn de la saga de El Señor de los anillos se pronuncia a favor de un referéndum en Cataluña. En 2015 firmó un manifiesto en este sentido y dijo que era un peligro "no escuchar al otro". De ascendencia danesa, nacido en Nueva York y criado en Argentina y Venezuela, ha vivido la mayor parte de sus casi 60 años en Estados Unidos, pero desde hace 9 comparte casa y corazón con la barcelonesa Ariadna Gil en Madrid, en concreto en la calle Barquillo. Ariadna es hija de August Gil Matamala, prestigioso abogado laboralista barcelonés y declarado independentista.

La historia de amor de Ariadna Gil y Viggo Mortensen no entiende de fisuras ni ideologías. El propio ex de la actriz, el director David Trueba, reconocía que está enamorado de la madre de sus dos hijos pero que ante la atracción salvaje que impregnó el romance de Viggo y Ariadna solo le quedaba resignarse a sufrir.

El escritor Javier Cercas es autor de Soldados de Salamina, la novela que el propio Trueba llevó al cine pero con su mujer, Ariadna, como protagonista (en el libro el personaje es un hombre). Cercas, que conoce a ambos, narraba hace poco más de un año, en una nueva novela, como vivió en primera persona la separación de su gran amigo. "De un día para otro se apagó, su pelo se entrejió de blanco, envejeció [ ] su mujer le dejó por eso que los paparazzi llaman una estrella de de Hollywood; en realidad se trataba de algo mucho peor: de una estrella de cine que se resiste con uñas y dientes a ser una estrella de Hollywood, lo que le convierte en una estrella de Hollywood al cuadrado, uno de esos tipos con el que todas las mujeres sueñan".

VÍDEO DESTACADO: Viggo Mortensen (Alatriste)