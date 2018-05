Elena Furiase, una radiante premamá, que no quiso perderse el Mutua Madrid Open

Como diría Khalil Gibran: "La más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre, y la llamada más dulce: madre mía".

Elena, el 19 de marzo de 2018, confirmó a través de su cuenta de Instagram el embarazo de su primer hijo, según wikipedia. Su pareja es el músico Gonzalo Sierra, amigo de su hermano Guillermo Antonio.

Dicen que hay 3 formas diferentes de enfrentarse ante un embarazo, según bebesymas: negativamente (como una tremenda crisis), con indiferencia (como algo que soportar), o de forma positiva (como una oportunidad de crecimiento personal).

Elena Furiase continúa con su día a día mientras espera la llegada del que será su primer hijo. La hija de Lolita y Guillermo Furiase no quiso dejar pasar la oportunidad de disfrutar de los cuartos de final del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica de la capital, según Europa Press.

Aunque el partido terminó con la derrota de Rafa Nadal, muchos fueron los rostros conocidos que animaron hasta el último momento al español. La actriz estuvo acompañada por una buena amiga en una grada donde coincidió con compañeros como Canco Rodríguez o el humorista Dani Martínez.

Aún sin rastro de su tripita de embarazada, Elena mantiene su ritmo de trabajo hasta que se produzca el nacimiento de su retoño. Y es que desde que en marzo conocimos la buena nueva, la nieta de Lola Flores ha sido una de las celebs más buscadas de nuestro país.

La incógnita sobre quién era el padre de su primer hijo se resolvió cuando conocimos el nombre del joven, Gonzalo Sierra, uno de los mejores amigos del hermano de Elena, Guillermo. Además, la propia joven ha querido pedir tranquilidad a los medios para tratar de llevar estos nueve meses de la mejor manera posible: "No me voy a esconder con mi pareja porque nos veréis mil veces, entonces solamente os pido que el seguimiento este... Que es que yo me pongo de los nervios y este que está aquí dentro necesita que esté bien, por favor".

