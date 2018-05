Los secretos mejor guardados de Nieves Álvarez

"No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso", que diría Colin Powell.

Según la ciencia, asociamos guardar un secreto con algo perjudicial para la salud. Mantenerlo supone para nosotros una carga física y emocional que requiere un mayor esfuerzo en nuestra rutina diaria. Los expertos en psicología lo explican con una metáfora: como si lleváramos una mochila cargada de piedras, el peso del secreto nos aleja de nuestra metas y, sobre todo, nos hace evitar cualquier asunto que pueda suponer un juicio negativo hacia nosotros, según elmundo. Lógicamente, cuando uno se deshace del peso de ese secreto, la sensación es de absoluta liberación.

Nieves Alvarez estuvo el pasado martes 8 de mayo de 2018 en un desayuno de la mano de Fontaneda para descubrir su nueva campaña, y allí pudo contarnos sus sensaciones en cuanto a Eurovisión, le hemos preguntado cómo vive esa noche en la que se convierte en la encargada de dar las puntuaciones de España al resto de países.

La espectacular modelo opina sobre Amaia y Alfred y la canción de ambos para el festival, parece que Nieves tiene esperanza en los dos representantes de nuestro país y desea que les den una buena puntuación.

CHANCE: ¿Cómo ves a Amaia y Alfred en Eurovisión? Nieves Alvarez: Pues creo que son dos chicos con un talento increíble, tienen unas voces y una calidad vocal redonda, sobre todo ella. Yo creo mucho en la carrera de esta niña si la saben llevar bien. Esperemos que tengan buena puntuación, pero también hay que ver como son el resto de concursantes y qué van a hacer, pero calidad vocal tienen.

Para mí también es muy importante la escenografía y la puesta en escena, eso llena mucho, es el espectáculo. La música es espectáculo y espero que en ese sentido también lo cuiden y pueda acompañar a la canción.

CH: ¿Cómo vives esa noche desde España? N.A: La vivo ilusionada y con muchos nervios porque en el fondo yo estoy aquí. El viernes estoy con el jurado que está aquí en España, pero el sábado en cambio estoy yo ahí sola en Torre España dando la puntuación, que me entrega minutos antes un notario y no sé absolutamente nada, no sé a quien se va a votar, es top secret hasta el último minuto. El año pasado pensé "bueno ya me lo dirán...", pues no, me llega en el último segundo y ya doy la puntuación.

VÍDEO DESTACADO: Amaia y Alfred conectadísimos en su segundo ensayo antes de Eurovisión