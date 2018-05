Toñi Moreno confiesa algo que todos ya sabíamos

"La mitad de la vida es suerte, la otra disciplina; y ésta es decisoria ya que, sin disciplina, no se sabría por dónde empezar con la suerte" según Carl Zuckmayer.

Viva la vida está de celebración. El programa capitaneado por Toñi Moreno cumple 100 programas con más de 320 horas en directo y 200 actuaciones musicales entre las que hemos podido ver a artistas de renombre como Pablo López, Laura Pausini, Sergio Dalma, David DeMaría, Luis Fonsi y Rosario, entre otros, según Europa Press.

Para celebrar este primer año de emisión, el espacio de Telecinco ha preparado un programa donde todo serán sorpresas. Así nos lo confesó la propia Toñi Moreno en su encuentro con la prensa. Además, la andaluza quiso explicar cómo había cambiado su vida esta nueva aventura profesional: "Viva la vida' ha sido para mí un milagro. Me ha dado la oportunidad de que la gente me conozca de verdad y aprender mucho en el ámbito profesional. Tantas horas en directo me ofrecen la posibilidad de mostrar registros muy diferentes".

También, Moreno pidió que el apoyo del público continúe: "Espero que todo el equipo de Viva la vida pueda seguir entreteniendo y sorprendiendo a los espectadores como hasta ahora durante muchas temporadas más. He trabajado en muchos programas de actualidad y considero que es más complicado hacerlo en un formato como éste, donde combinamos la información con el entretenimiento. Ojalá sigamos contando con el apoyo del público como hasta ahora".

Una apuesta en la parrilla de Telecinco que vino a sustituir a María Teresa Campos con su ¡Qué tiempo tan feliz! en las tardes de los fines de semana.

