Vasile intenta darle un empujón al soporífero ‘Volverte a ver' llevando a Belén Esteban

Belén Esteban ha cambiado de plató por unas horas. La colaboradora de Sálvame ha visitado Volverte a ver, el programa de Carlos Sobera en el prime time de los viernes en Telecinco, para darle una sorpresa a una fan, según Europa Press.

Y es que, hace unos meses los hijos de Esperanza, una fan de Belén Esteban, contactaron con el equipo de Volverte a ver porque querían devolverle a su madre todo lo que les había dado a lo largo de estos años. Madre de diez hijos, hace unos años le detectaron a Esperanza un cáncer de mama en una revisión médica.

Luchando contra esta enfermedad, Esperanza se refugió en su afición por Sálvame para hacer frente al tratamiento. Así, su hija María del Carmen quiso sorprenderla con la visita de Belén Esteban para agradecerle todos los años de entrega y superación.

Muy emocionada, Esperanza no dudó en explicarle a Belén que ella había sido una pieza fundamental de su recuperación pues le hacía olvidar por lo que estaba pasando: "Tú me ayudaste a olvidar lo que me hacía la quimioterapia".

Además, Belén explicó abiertamente que ella se sentía muy querida por todo el público: "Me siento muy querida. Que la gente te quiera, que te digan que te ven en Sálvame y que se entretengan viéndote es muy bonito".

Una fama que tiene su parte negativa en lo referente a sus salidas privadas: "Lo peor que es que te quieras ir por ahí con tu pareja o tus amigas y te pidan fotos, pero bueno". También, Belén quiso abrirse y explicar que ella es tal y como se ve en la televisión: "Yo creo que la gente me conoce realmente. Soy un personaje que se me conoce tal y como soy. Yo he trabajado en una hamburguesería muy conocida, cuidando niños y en una tienda".

