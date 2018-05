Viggo Mortensen disfruta de la compañía de la familia independentista de su novia Ariadna Gil

Botella de vino tinto. Viandas propias de Nochebuena. Sonrisas. Brindis. Y una familia unida celebrando la Navidad. Son los Gil Giner quienes, para no fallar a la tradición, se han reunido para despedir los últimos días de 2016 y dar la bienvenida a 2017. Pese a la informalidad que se puede desprender de la imagen festiva que ilustra la portada de este suplemento, al analizar la fotografía no es difícil otear en el horizonte de la misma a una estrella de Hollywood en su versión más desenfadada. Ni más ni menos que a Aragorn, el "capitán de los Pueblos Libres" de El señor de los anillos. Para los no iniciados en la trilogía de Tolkien, quizá el actor les suene por otros papeles en películas de Woody Allen o David Cronenberg, según recoge Eduardo Verbo en elmundo.

Se trata de Viggo Mortensen (59) que, consciente o no, se encontraba esa noche ante un tiempo venidero trascendental. En las primeras semanas del año conoció su nominación al Oscar por su última película, Captain Fantastic. En marzo viajó a Los Ángeles junto a su hijo Henry, fruto de una relación anterior con la cantante punk Exene Cervenka, pero no hubo suerte: volvió a Madrid, ciudad en la que reside, sin la preciada estatuilla. Y, en julio, escenificó la militancia en la que desde hacía tiempo se había embarcado y que a muchos de sus seguidores les desconcertó: apoyó la causa independentista de Cataluña en un manifiesto llamado Let catalans vote (Dejad a los catalanes votar).

Una significación que se ha tornado más definitiva y rotunda si cabe al convertirse esta semana en socio del organismo soberanista Òmnium Cultural, asociación cuyo líder es Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde el 16 de octubre por un presunto delito de sedición, y que también ha presidido Quim Torra, previsible próximo president de la Generalitat. "Es un honor que apoyes la entidad que trabaja por la cultura, la lengua y los derechos civiles en Cataluña", han escrito desde Òmnium a Mortensen.

VÍDEO DESTACADO: Viggo Mortensen (Alatriste)