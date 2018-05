Amaia y Alfred ya han vuelto a España e inician sus carreras por separado

Como diría Hermann Keyserling : "La vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo, un nacer, morir y renacer".

Podemos decir que una pareja deja de serlo cuando la relación empieza a convertirse en amenazante e insatisfactoria, cuando se pierde la intimidad y el respeto por sí mismos; comienzan a preocuparse por lo que falta en la pareja, centrándose en observar lo negativo y las necesidades que no están cubiertas, según psicolibertad.

Amaia y Alfred ya están de vuelta. Este domingo, los representantes de España en Eurovisión 2018 han puesto rumbo a nuestro país tras una semana muy intensa en Lisboa cargada de duro trabajo para que su actuación en el Altice Arena fuera impecable, y así ha sido, según Europa Press.

Alfred viajó a Barcelona mientras que Amaia puso rumbo a Madrid donde fue recibida por una gran multitud de fans que le mostraron todo su apoyo con regalos y muestras de cariño. Para la de Pamplona "la experiencia ha sido increíble, ha sido algo que además nos va a servir muchísimo para el futuro y para la vida en general y es algo que no vamos a olvidar en la vida".

Además, Amaia ha querido confesar qué ha sido lo mejor y lo peor de esta experiencia: "Lo mejor todo lo que hemos aprendido con los medios de comunicación, hemos ganado tablas yo creo y lo peor pues no sé, la posición es una mierda, pero no pasa nada. Lo peor no sé, nos lo hemos pasado muy bien. No sé decirte lo peor, pues eso la posición, pero eso es lo de menos".

A pesar de quedar en el puesto número 23, Amaia ha valorado su actuación como "muy bonita". La ganadora de Operación Triunfo ha querido añadir que a partir de estos momentos comienza una nueva etapa: "ahora toca continuar con nuestras carreras en solitario". Alfred comenzará este lunes los preparativos para su disco, mientras que Amaia se tomará una o dos semanas de descanso para ponerse a tope de nuevo.

VÍDEO DESTACADO: Amaia y Alfred conectadísimos en su segundo ensayo antes de Eurovisión